Kayserispor'da teknik heyet ile oyuncular, özel eğitim okulunu ziyaret etti

Futbolcular, sohbet edip fotoğraf çektirdiği çocuklarla maç da yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarette sportif direktör Muhammed Türkmen ve bazı futbolcular yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un teknik ekibi ve futbolcular, Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

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