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        Kayserispor'da teknik heyet ile oyuncular, özel eğitim okulunu ziyaret etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un teknik ekibi ve futbolcular, Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:29 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:33
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        Kayserispor'da teknik heyet ile oyuncular, özel eğitim okulunu ziyaret etti
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un teknik ekibi ve futbolcular, Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarette sportif direktör Muhammed Türkmen ve bazı futbolcular yer aldı.

        Futbolcular, sohbet edip fotoğraf çektirdiği çocuklarla maç da yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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