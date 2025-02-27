Kayseri OSB Başkanı Yalçın ile KTO Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin ocak ayında yaptığı ihracatın 310 milyon 422 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Bu rakamın 2024 yılı ocak ayında 287 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Yalçın, ihracatta yüzde 8'e yakın bir artış yaşandığını kaydetti.

Kentin ithalat rakamlarına da değinen Yalçın, "Kayseri'nin ocak ayı ithalat rakamı 163 milyon 584 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalat rakamımız Ocak 2024'te 87 milyon 890 bin dolar, Aralık 2024 ithalat rakamımız ise 155 milyon 838 bin dolar olmuştu." ifadelerini kullandı.

KTO Başkanı Gülsoy ise Kayseri olarak 2025 yılına güzel bir giriş yaptıklarını, ihracatın önlerindeki aylarda da artması ve yeni rekorlar kırılması için çalışacaklarını belirtti.

Gülsoy, "KTO olarak ihracatçı üyelerimizin yanında olacak, ürettiğimiz projelerle dış ticaretlerine katkı sağlayacak, lobi faaliyetlerimizle de önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olacağız. Ben inanıyorum ki 2025 yılında üyelerimizle, iş insanlarımızla el ele vererek, projeler geliştirip ihracat açıklarımızı kapatacak ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.