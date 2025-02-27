Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kayseri'de konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'de savunma sanayi alanında 3 bin 500'ün üzerinde firmanın faaliyet gösterdiğini, Avrupa'nın tamamında ise bu sayının 2 bin 800 olduğunu söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Görgün, Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Kayseri Sanayi Odasında (KAYSO) düzenlenen Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşmaları Toplantısı'na katılan Görgün, buradaki konuşmasında, savunma sanayi ve altyapısının inşasının elzem olduğu göz önünde bulundurarak Savunma Sanayii Başkanlığının temellerinin atıldığını söyledi.

Görgün, Kıbrıs Barış Harekatı ve sonrasında ASELSAN, İŞBİR, ASPİLSAN, TUSAŞ, diğer vakıf ve özel şirketlerin kurulmasıyla gelinen bu süreçte hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

Savunma sanayisinde çok nitelikli insan kapasitesinin bulunduğunu vurgulayan Görgün, yaş ortalamasının ise 34 civarında olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde, hava savunma sistemleri ihraç eden bir ülke haline geldiğine dikkati çeken Görgün, şöyle konuştu:

"Biz, savunma sanayisinde Türkiye'de 3 bin 500'ün üzerinde firmanın faaliyet gösterdiğini gururla söylüyoruz. Avrupa'nın tamamında 2 bin 800 firma var. Türkiye'de 3 bin 500 savunma sanayi firması var. Sektörümüzde çalışan sayısı, servis veren, hizmet eden çalışan sayısı 100 bin kişi civarında. Her sene bu sektördeki AR-GE'ye ayrılan miktar 3 milyar dolar civarında, bunu yapmak zorunda şirketlerimiz. Yenilikçiliği ortaya koymak, sahada ihtiyaç duyulan son teknolojik, öyle alanlar var ki bu hafta yaptığınızı önümüzdeki hafta kullandığınızda belki etkisiz olabilir. Çünkü tedbir ve karşı tedbir sistemleri, özellikle yazılımın, elektronik harbin yoğun olarak kullanıldığı alanlarda, sahalarda güncellemeyi gerektiriyor. Siz bir çözüm geliştirdiniz. Karşı taraf boş durmuyor. Onlar da onu etkisiz hale getirebilecek, kendilerine göre bir çözüm oluşturuyor. Dolayısıyla sürekli üretmeniz, sürekli geliştirmeniz, sürekli AR-GE'ye yatırım yapmanız gerekiyor."

- "Geçtiğimiz sene 15 milyar dolar sektör cirosuna ulaştık"

Görgün, son 2 yılda savunma sanayi şirketlerinin 20 milyar dolarlık sözleşme imzaladıkları bilgisini verdi.

Savunma sanayi alanında önemli atılımlar yapıldığını vurgulayan Görgün, "Geçtiğimiz sene 15 milyar dolar sektör cirosuna ulaştık ve şu anda 1100 proje, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Şimdi son 20 yılda geldiğimiz rakama bakın. 248 milyon dolar ihracatı olan bir sektör, işte geçtiğimiz sene 7,1 milyar dolar ihracat yaptı. 22 kat arttı. Yani bu inanılmaz bir büyüme. Böyle bir büyüme trendi hiçbir ülkenin hiçbir sektöründe yok." diye konuştu.

Geçen yılı başarılı bir ihracat rakamıyla kapattıklarını hatırlatan Görgün, Türkiye'nin dünyadaki tüm savunma ihracatının yüzde 1,6'sını yapabilen, bunu karşılayabilen bir konuma geldiğini ve dünyadaki 11'inci ihracatçı ülke konumunda bulunduğunu belirtti.

- "İhracatımızın çoğunu Avrupa ülkeleri ve NATO üyesi ülkelere yapmışız"

İhracat odaklı ürünler yapmak istediklerini vurgulayan Görgün, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim Amerika ve Avrupa bölgesi savunma ve havacılık ihracatı 7,1 milyar doların içinde 3,7 milyar dolar. Dolayısıyla biz, ihracatımızın çoğunu Avrupa ülkeleri ve NATO üyesi ülkelere yapmışız. Bu çok önemli bir gösterge. Yani tabii bölgelere baktığımızda Asya Pasifik, Afrika, Orta Doğu, bunların her biri, üçünün toplamından daha fazla, Avrupa ülkelerine, demek ki savunma sanayisinde teknolojik olarak üstün, maliyet etkin ürünler geliştirmişiz ki Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri de şirketlerimizin ürünlerini tercih etmişler."

Görgün, 2018'den beri dünyadaki İHA pazarının yüzde 65'inin Türkiye'ye ait olduğunu sözlerine ekledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Türkiye'nin bekası, halkın refahı için yapılacak çok iş olduğunu ve bunun bilinciyle, gayretle çalıştıklarını kaydetti.