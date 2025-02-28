Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ramazan boyunca her gün bir etkinlik düzenleyecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı süresince her gün bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ruhunu yaşatmanın yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler ile de vatandaşların sosyalleşmesi hedeflenen etkinliklerde, iftar sonrası çocuk programları, teravih namazı sonrası ise ramazan etkinlikleri yapılacak.

Çocuk programları kapsamında da aşık-maşuk, Hacivat-Karagöz, çocuk tiyatroları, yarışmalar, yüz boyama etkinliği ve maskotlu çocuk oyunları düzenlenecek.

Ramazan etkinlikleri yarın 15.00'te Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda vatandaşlara kapılarını açacak.