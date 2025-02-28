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        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Fatma Kabak, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:56
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        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
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        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Fatma Kabak, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kabak, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için bir araya geldiklerini ifade etti.

        Seçilmiş hükümetin süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirildiğini anımsatan Kabak, şöyle konuştu:

        "Burada şunun altını kalın çizgilerle bir kez daha çiziyoruz ki 28 Şubat, başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız, fakatsız, düpedüz bir darbedir. Millet iradesine silah çekilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekun bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır."

        Kabak, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ülkeye hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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