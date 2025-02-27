Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, Kayseri'de öğrencilerle buluştu:

        T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, kritik teknoloji ürünlerinin Türkiye'de yerli ve milli geliştirilmesinin ülkenin tam bağımsızlığı adına kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 17:23 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, Kayseri'de öğrencilerle buluştu:
        ABONE OL

        T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, kritik teknoloji ürünlerinin Türkiye'de yerli ve milli geliştirilmesinin ülkenin tam bağımsızlığı adına kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

        Hıdır, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kayseri Şubesi ve Erciyes Üniversitesi tarafından Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kariyer Söyleşileri"ne katıldı.

        Üniversite öğrencileriyle hayat tecrübelerini paylaşan Hıdır, üniversite yıllarında yaptığı görevleri ve ailesiyle ilgili anılarını anlattı.

        Hıdır, T3 Vakfının çalışmaları, projeleri ve öğrencilere sağladığı burslar konusunda bilgi vererek, gençlerin kendilerine güvendiklerinde güzel işler başardıklarını ifade etti.

        Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğine dikkati çeken Hıdır, şöyle devam etti:

        "Aslında ülkemizin özellikle son 20 yılda hakikaten önemli aşamalar katettiğini düşünüyorum. Bugün 27 Şubat. Yarın da biliyorsunuz 28 Şubat. Gerçekten ülkemiz ve kadınlarımız çok zorlu dönemlerden geçti. Ne kadar basit bir şey gibi gözükse de başörtüyle bir üniversite kampüsü içerisine giremiyorduk. Ben de üniversiteye ilk girdiğimde başörtüsüyle üniversiteye girmek yasaktı. İnsanın en temel hak ve özgürlükleri maalesef ki engellenen dönemlerden geçtik. Çok şükür ki bugün buradayım. Bugün başörtüm ve hayat tarzımla değil yapmış olduğum çalışmalar ve faaliyetlerle kendimi anlatıp ifade edebiliyorum. Tabii ki kadınlarımızın mücadeleleri sadece bugüne has değil. Kurtuluş Savaşı'ndan beri her zaman cephede en önde savaştılar. Yeri geldi hak ve özgürlüklere erişebilmek için en önde çalışmalar yaptılar."

        Hıdır, gençlere güvendiğini ve yeni neslin ülkesine fayda üretmek için çalıştığını belirterek, geleceğe dair umutlarının olduğunu ifade etti.

        - "Gençlerimiz üretiyor, geliştiriyor, düşünüyor, tartışıyor"

        T3 Vakfı olarak sadece Türkiye'de çalışma yürütmediklerini vurgulayan Hıdır, gençlerin hem teknolojik hem de bilimsel anlamda önemli projeler geliştirdiklerini söyledi.

        Vakfın hedeflerine değinen Hıdır, şunları dile getirdi:

        "Gençlerimiz üretiyor, geliştiriyor, düşünüyor, tartışıyor. Hem teknolojik hem de bilimsel anlamda önemli projeler geliştiriyorlar. Bunun sadece Türkiye ile sınırlı kalmaması lazım. Bizler, Türk cumhuriyetlerini ziyaret ediyoruz. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Balkanlar aynı şekilde. Dolayısıyla T3 Vakfı olarak da çalışmaları bu coğrafyalara yayma hedefimiz var. Biliyoruz ki bu çalışmalar yaygınlaştıkça, önemli başarılar elde edildikçe, buradaki algı da değişecek. Daha iyi bir dünya, insanlık ve toplumun faydası için proje ve çalışmaları sizler gerçekleştireceksiniz."

        Hıdır, yerli ve milli teknoloji hamlesi kapsamında yürütülen çalışmaların oldukça önemli olduğuna işaret etti.

        Türkiye'nin savunma sanayisinde son 20 yılda önemli aşamalar kaydettiğine dikkati çeken Hıdır, "Bilhassa kritik teknoloji ürünlerinin ülkemizde yerli ve milli olarak geliştirilmesi, ülkemizin tam bağımsızlığı adına kritik öneme sahip. Bunu sadece savunma sanayisi olarak da düşünmemek gerekiyor. Ülkemiz son 20 yılda özellikle savunma sanayisi alanında çok önemli aşamalar katetti. İnsansız hava aracı alanında işte pazarın yüzde 65'i gibi bir oranı kapsamış oldu." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!

        Benzer Haberler

        Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kayseri'de konuştu:
        Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kayseri'de konuştu:
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Böyle büyüme trendi, hiçbir ülkenin sektörü...
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Böyle büyüme trendi, hiçbir ülkenin sektörü...
        Kazada ölen keman sanatçısı Laçin'in böbreği, Kayseri'de 18 yıldır organ be...
        Kazada ölen keman sanatçısı Laçin'in böbreği, Kayseri'de 18 yıldır organ be...
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ile KTO Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değe...
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ile KTO Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değe...
        Erciyes'te 152 personelin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı
        Erciyes'te 152 personelin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı
        Kayserispor'da teknik heyet ile oyuncular, özel eğitim okulunu ziyaret etti
        Kayserispor'da teknik heyet ile oyuncular, özel eğitim okulunu ziyaret etti