T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, Kayseri'de öğrencilerle buluştu:

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, kritik teknoloji ürünlerinin Türkiye'de yerli ve milli geliştirilmesinin ülkenin tam bağımsızlığı adına kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Hıdır, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kayseri Şubesi ve Erciyes Üniversitesi tarafından Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kariyer Söyleşileri"ne katıldı.

Üniversite öğrencileriyle hayat tecrübelerini paylaşan Hıdır, üniversite yıllarında yaptığı görevleri ve ailesiyle ilgili anılarını anlattı.

Hıdır, T3 Vakfının çalışmaları, projeleri ve öğrencilere sağladığı burslar konusunda bilgi vererek, gençlerin kendilerine güvendiklerinde güzel işler başardıklarını ifade etti.

Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğine dikkati çeken Hıdır, şöyle devam etti:

"Aslında ülkemizin özellikle son 20 yılda hakikaten önemli aşamalar katettiğini düşünüyorum. Bugün 27 Şubat. Yarın da biliyorsunuz 28 Şubat. Gerçekten ülkemiz ve kadınlarımız çok zorlu dönemlerden geçti. Ne kadar basit bir şey gibi gözükse de başörtüyle bir üniversite kampüsü içerisine giremiyorduk. Ben de üniversiteye ilk girdiğimde başörtüsüyle üniversiteye girmek yasaktı. İnsanın en temel hak ve özgürlükleri maalesef ki engellenen dönemlerden geçtik. Çok şükür ki bugün buradayım. Bugün başörtüm ve hayat tarzımla değil yapmış olduğum çalışmalar ve faaliyetlerle kendimi anlatıp ifade edebiliyorum. Tabii ki kadınlarımızın mücadeleleri sadece bugüne has değil. Kurtuluş Savaşı'ndan beri her zaman cephede en önde savaştılar. Yeri geldi hak ve özgürlüklere erişebilmek için en önde çalışmalar yaptılar."

Hıdır, gençlere güvendiğini ve yeni neslin ülkesine fayda üretmek için çalıştığını belirterek, geleceğe dair umutlarının olduğunu ifade etti.

- "Gençlerimiz üretiyor, geliştiriyor, düşünüyor, tartışıyor"

T3 Vakfı olarak sadece Türkiye'de çalışma yürütmediklerini vurgulayan Hıdır, gençlerin hem teknolojik hem de bilimsel anlamda önemli projeler geliştirdiklerini söyledi.