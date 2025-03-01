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        Büyükşehir Belediyesi şehri ramazana özgü simgelerle süsledi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarına ramazan simgeleri yerleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 14:05 Güncelleme: 01.03.2025 - 14:19
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        Büyükşehir Belediyesi şehri ramazana özgü simgelerle süsledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarına ramazan simgeleri yerleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 450 yıllık Osmanlı geleneği olan mahyalar cami minarelerinde ışıldarken, farklı yerlere yerleştirilen simgeler de manevi atmosferi renklendiriyor.

        Belediye ekipleri tarafından Bürüngüz Camisi'ne asılan büyük mahya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki minareye ayrı bir güzellik kattı.

        "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan", "Oruç tut sıhhat bul" ve "Hoş geldin 11 ayın sultanı" gibi mesajlar, şehrin tüm camilerinde ve tarihi minarelerde yankı buluyor.

        Ayrıca şehir genelindeki meydanlar, caddeler ve önemli noktalarda da ramazanın manevi atmosferine uygun süslemeler yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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