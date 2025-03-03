TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti

Özdoğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, birlik ve beraberlik içerisinde ilçeye değer katmaya devam edeceklerini vurguladı.

Akar, Hacılar'a kazandırılan yeni belediye binası için Özdoğan'a teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Hacılar'da devam eden projeler değerlendirilerek, yeni yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

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