ERÜ Rektörü Altun, öğrencilerle iftarda buluştu

Altun, öğrencilerle sohbet ederek, ramazan ayı boyunca ERÜ'de hayırseverlerin katkılarıyla her gün öğrencilere ücretsiz iftar verileceğini belirtti.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Altun, öğrencilerle yemekhanede iftar yaptı.

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