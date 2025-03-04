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        ERÜ Rektörü Altun, öğrencilerle iftarda buluştu

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:47
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        ERÜ Rektörü Altun, öğrencilerle iftarda buluştu
        ABONE OL

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Altun, öğrencilerle yemekhanede iftar yaptı.

        Altun, öğrencilerle sohbet ederek, ramazan ayı boyunca ERÜ'de hayırseverlerin katkılarıyla her gün öğrencilere ücretsiz iftar verileceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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