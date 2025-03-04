ERÜ Rektörü Altun, öğrencilerle iftarda buluştu
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Altun, öğrencilerle yemekhanede iftar yaptı.
Altun, öğrencilerle sohbet ederek, ramazan ayı boyunca ERÜ'de hayırseverlerin katkılarıyla her gün öğrencilere ücretsiz iftar verileceğini belirtti.
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