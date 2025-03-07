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        Kayseri'de Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu düzenlendi

        Kayseri'de 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında "Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:49 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:51
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        Kayseri'de Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu düzenlendi
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        Kayseri'de 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında "Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu" düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, her zaman iyi ve güzel günlerde bir araya gelmeyi temenni ettiklerini belirtti.

        Yaşanılabilecek her türlü afet olaylarına karşı da hazır olunması gerektiğini aktaran Kaçmaz, "Bu başta bizler için bir sorumluluk. Millet olarak da hassasiyeti diri tutmak zorundayız. Son yıllarda ülke olarak her tür afeti yaşadık. Hepsinin üstesinden de geldik. Biz güçlü bir devlet ve güçlü bir milletiz." dedi.

        AFAD İl Müdürü Rifat Genç de afetlerin kişi, din, ırk ve cinsiyet ayırt etmediğini söyledi.

        Genç, "Afetin her zaman ve her yerde olacağını biliyorsak, o zaman tek yumruk olarak bizim buna cevap vermemiz gerekir. Öncesinde yapmamız gereken birçok faaliyetler var. İşte bunlardan bir tanesi de gönüllülük ve akreditasyon çalışmaları. Kapasitemizi artırmak çok kıymetli. İl ve ilçe belediye başkanlarımızın çok büyük destekleri var. Bu destekler bizler için gerçekten çok önemli." ifadelerini kullandı.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise krizin içerisinde olan kişilerin krizi yönetemeyeceğini belirtti.

        Bu nedenle illerin kardeş şehir olması gerektiğine değinen Yalçın, "Biz 6 Şubat depremde kardeş belediye olduk. Valimiz Gökmen Çiçek de bölgeye koordinatör olarak tayin edilmişti. Her zaman afetlere hazır olacağız. Çünkü afetler her zaman bizimle olacak. Bu nedenle AFAD ile sürekli koordine halindeyiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından eğitimleri başarıyla tamamlayan Destek AFAD Gönüllüleri'ne sertifika ve kimlikleri verildi.

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        Galeri

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