Fotoğraf tutkunları Erciyes'in zirvesinde bir araya geldi

Erciyes Dağı'nın zirvesinde "Erciyes'in Mevsimleri: Kış Foto Safari" etkinliği düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Erciyes AŞ ile Kayseri Erciyes Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KEFSA) işbirliğiyle yapıldı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde bir araya gelen fotoğraf tutkunları, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan etkinlikte Erciyes'in 3 bin metre yüksekliğine çıktı.

Erciyes'in sunduğu doğal güzellikler, karla kaplı zirveler ve kayak yapanlar, katılımcıların objektiflerine yansıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, bu tür etkinliklerin doğaseverler ve fotoğrafseverler için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Elcuman, farklı mevsimlerde de benzer organizasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Etkinlik sonunda safariye katılan fotoğrafçılara katılım belgesi verildi.