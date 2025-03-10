Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Fotoğraf tutkunları Erciyes'in zirvesinde bir araya geldi

        Erciyes Dağı'nın zirvesinde "Erciyes'in Mevsimleri: Kış Foto Safari" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:22 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fotoğraf tutkunları Erciyes'in zirvesinde bir araya geldi
        ABONE OL

        Erciyes Dağı'nın zirvesinde "Erciyes'in Mevsimleri: Kış Foto Safari" etkinliği düzenlendi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Erciyes AŞ ile Kayseri Erciyes Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KEFSA) işbirliğiyle yapıldı.

        Erciyes Kayak Merkezi'nde bir araya gelen fotoğraf tutkunları, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan etkinlikte Erciyes'in 3 bin metre yüksekliğine çıktı.

        Erciyes'in sunduğu doğal güzellikler, karla kaplı zirveler ve kayak yapanlar, katılımcıların objektiflerine yansıdı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, bu tür etkinliklerin doğaseverler ve fotoğrafseverler için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

        Elcuman, farklı mevsimlerde de benzer organizasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

        Etkinlik sonunda safariye katılan fotoğrafçılara katılım belgesi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Bakan Kurum'dan deprem fırsatçılarına tepki
        Bakan Kurum'dan deprem fırsatçılarına tepki
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
        Kayseri'de zabıta ekipleri geçen ay 2 binin üzerinde denetim yaptı
        Kayseri'de zabıta ekipleri geçen ay 2 binin üzerinde denetim yaptı
        Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri Kariyer Merkezi 222 kişinin istihdamına aracı oldu
        Kayseri Kariyer Merkezi 222 kişinin istihdamına aracı oldu
        Sivasspor'dan, Göztepe maçında sakatlanan Manaj'ın sağlık durumuna ilişkin...
        Sivasspor'dan, Göztepe maçında sakatlanan Manaj'ın sağlık durumuna ilişkin...
        Erciyes'te, Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası yapıldı
        Erciyes'te, Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası yapıldı