Kadın jandarmalar araçları ceza için değil hemcinslerine karanfil vermek için durdurdu

Bilgilendirme broşürleri de verilen kadınlar, jandarma personeline teşekkür etti.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kayseri-Malatya kara yolu Pınarbaşı ilçesindeki yol kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki kadınların gününü kutladı.

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