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        Kadın jandarmalar araçları ceza için değil hemcinslerine karanfil vermek için durdurdu

        Kayseri'de kadın jandarmalar, kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki hemcinslerine karanfil takdim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:54
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        Kadın jandarmalar araçları ceza için değil hemcinslerine karanfil vermek için durdurdu
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        Kayseri'de kadın jandarmalar, kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki hemcinslerine karanfil takdim etti.

        Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kayseri-Malatya kara yolu Pınarbaşı ilçesindeki yol kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki kadınların gününü kutladı.

        Kadın jandarmalar, seyahat eden hemcinslerine karanfil verdi.

        Bilgilendirme broşürleri de verilen kadınlar, jandarma personeline teşekkür etti.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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