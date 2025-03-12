Kadın jandarmalar araçları ceza için değil hemcinslerine karanfil vermek için durdurdu
Kayseri'de kadın jandarmalar, kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki hemcinslerine karanfil takdim etti.
Kayseri'de kadın jandarmalar, kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki hemcinslerine karanfil takdim etti.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kayseri-Malatya kara yolu Pınarbaşı ilçesindeki yol kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki kadınların gününü kutladı.
Kadın jandarmalar, seyahat eden hemcinslerine karanfil verdi.
Bilgilendirme broşürleri de verilen kadınlar, jandarma personeline teşekkür etti.
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