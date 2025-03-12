Erciyes'te ikinci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası heyecanı yaşanacak

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Erciyes, ikinci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Geçen yıl FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye ayağına ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi, organizasyonun bu yıl da düzenlenecek olmasıyla büyük bir heyecan yaşıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımları sayesinde birçok uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Erciyes, 15-16 Mart tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın 2. ayağına sahne olacak. Şampiyona, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'deki yarışlardan oluşan organizasyonun en önemli etaplarından biri olacak.

- "8 ülkeden 32 sporcu katılacak"

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona hazırlıklarının son aşamaya geldiğini söyledi.

Geçen yılki organizasyonun oldukça başarılı geçtiğini belirten Elcuman, şunları söyledi:

"Geçen yıl organizasyonla ilgili çok olumlu geri dönüşler aldık. Sporcular giderken 'Seneye görüşürüz' diyerek ayrıldılar. Bu yıl 8 ülkeden, 8'i kadın olmak üzere 32 sporcu mücadele edecek. Türkiye'den de bir sporcu yarışlarda yer alacak. Geçen seneki şampiyona, Türk sporcuların bu branşa ilgisini artırdı. Bu yıl Slovakya, ABD, Finlandiya, İtalya, Fransa, İsveç, Norveç ve Türkiye'den sporcular burada mücadele edecek."

Elcuman, motor sporlarının Türkiye'de giderek yaygınlaştığını ve Erciyes'te düzenlenen bu tür organizasyonların ilginin artmasına katkı sağladığını dile getirdi.

- "Şenlik havasında bir organizasyon olacak"

Elcuman, bir araştırma şirketinden aldıkları verilere göre, geçen yıl şampiyonanın çeşitli basın organları aracılığıyla 850 milyon sporsevere ulaştığına dikkati çekti.

Bu yıl hedeflerini daha da büyüttüklerini vurgulayan Elcuman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sene şampiyonayı 1 milyar 200 milyon sporsevere ulaştırmayı hedefliyoruz. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl organizasyon bazı uluslararası yayın platformlarında da canlı yayınlanacak. Ayrıca büyük spor medyasında da bant kayıttan izleyiciyle buluşacak. Türkiye’de ise 3 kanalda canlı yayınlanacak. Otellerde, organizasyonu izlemeye gelenler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. İşletmecilerimiz de durumdan oldukça memnun. Özellikle büyük şehirlerden çok sayıda kişi şampiyonayı izlemek için Erciyes'e gelecek. Tam anlamıyla şenlik havasında bir organizasyon olacak.

Farklı pazarlara açılma çalışmalarımızı sürdürüyoruz çünkü Erciyes'i hem Türkiye'nin hem de Kayseri'nin en iyi markalarından biri haline getirmeyi amaçlıyoruz. İsveç, Norveç, Finlandiya ve Hollanda ile çalışan bir acente ile anlaşmıştık. Bu yıl Erciyes'e gelen yabancı acentelere kar motosikleti şampiyonasından görüntüler izlettik. Kendi ülkelerinden sporcuların burada yarıştığını görünce ikna etmek için fazla çaba sarf etmemiz gerekmedi."

- "Spor, büyük bir diplomasi aracına dönüştü"

Elcuman, uluslararası organizasyonların, yurt dışından Erciyes'e gelmeyi düşünen kayakseverler için önemli bir tanıtım aracı olduğunu vurguladı.

Bu yıl 20'nin üzerinde yakın İngiliz acentenin kayak merkezini ziyaret ettiğine dikkati çeken Elcuman, şunları kaydetti.

"Spor, spor olmaktan çıktı. Spor çok büyük bir diplomasi aracına dönüştü. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinde de çok önemli kriterlerden biri haline geldi. Biz Erciyes'te uluslararası organizasyonlar yapınca yurt dışından gelmeyi düşünen insanların kafasında buranın büyük ve güvenilir bir kayak merkezi olduğu algısı oluşuyor. Ayrıca ramazan ayı önümüzdeki 7 yıl boyunca Erciyes'teki kayak sezonuna denk geliyor. Bununla birlikte iç pazarda bir daralma olacak. Biz bu daralmayı yurt dışından gelecek misafirlerle kapatmayı amaçlıyoruz. Yurt dışından misafir getirebilmenin en önemli yollarından birisi de uluslararası organizasyonlar."