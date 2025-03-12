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        Kayseri'de özel gereksinimli çocukların ailelerine yönelik seminer düzenlendi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi, özel gereksinimli çocukların aileleri için temizlik ve hijyen konularını içeren seminer verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:57
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        Kayseri'de özel gereksinimli çocukların ailelerine yönelik seminer düzenlendi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi, özel gereksinimli çocukların aileleri için temizlik ve hijyen konularını içeren seminer verdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi, hem özel gereksinimli çocuklara ücretsiz hizmet sunuyor hem de velilere yönelik eğitim seminerleriyle farkındalık oluşturuyor.

        Bu kapsamda düzenlenen temizlik ve hijyen konulu seminer, 15 velinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Seminerde, uzman eğitmenler tarafından, özel gereksinimli çocukların okul öncesi ve sonrası hijyen kurallarında nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı.

        Şube Müdürü Yusuf Koçak ise yaklaşık 95 özel gereksinimli çocuğa aktif olarak hizmet verdiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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