Kayseri'de özel gereksinimli çocukların ailelerine yönelik seminer düzenlendi

Şube Müdürü Yusuf Koçak ise yaklaşık 95 özel gereksinimli çocuğa aktif olarak hizmet verdiklerini kaydetti.

Seminerde, uzman eğitmenler tarafından, özel gereksinimli çocukların okul öncesi ve sonrası hijyen kurallarında nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen temizlik ve hijyen konulu seminer, 15 velinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi, hem özel gereksinimli çocuklara ücretsiz hizmet sunuyor hem de velilere yönelik eğitim seminerleriyle farkındalık oluşturuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi, özel gereksinimli çocukların aileleri için temizlik ve hijyen konularını içeren seminer verdi.

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