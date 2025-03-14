Kayseri'de çocuklardan doktorlara anlamlı ziyaret
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde korunma altında bulunan çocuklar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kayseri Şehir Hastanesini ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde korunma altında bulunan çocuklar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kayseri Şehir Hastanesini ziyaret etti.
Başhekim Prof. Dr. İbrahim Özcan'ı makamında ziyaret eden çocuklar, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Ayrıca çocuklar, polikliniklerde görev yapan doktorlara da çiçek hediye etti.
Başhekim Özcan ve doktorlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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