Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda sıralama yarışları tamamlandı

        Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası SNX Türkiye etabında sıralama yarışları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 17:35 Güncelleme: 15.03.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda sıralama yarışları tamamlandı
        ABONE OL

        Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası SNX Türkiye etabında sıralama yarışları gerçekleştirildi.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyon için Tekir Kapı’da hazırlanan 870 metre uzunluğundaki pistte, Slovakya, ABD, Finlandiya, İtalya, Fransa, İsveç, Norveç ve Türkiye'den 8'i kadın 32 sporcu yarıştı yarıştı.

        Günün ilk mücadelesinde sıralama yarışlarına katılan 8 kadın sporcu, finale yükselme başarısını gösterdi.

        İki grup ve iki tur şeklinde yapılan erkekler sıralama yarışı sonucunda da 16 sporcu finale adını yazdırdı. Türkiye'yi temsil eden Galip Alp Baysan ise finale çıkamadı.

        Toplam 24 sporcunun yarışacağı final mücadeleleri yarın gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Peskov: Zaman doluyor
        Peskov: Zaman doluyor
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Anne ve 2 çocuğu zehirlenerek öldü!
        Anne ve 2 çocuğu zehirlenerek öldü!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ziyaretler
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ziyaretler
        Kocasinan Belediyesi, iftar programı düzenledi
        Kocasinan Belediyesi, iftar programı düzenledi
        Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden 3 kişi öldü
        Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden 3 kişi öldü
        Suriyeli anne ile 2 çocuğu, sobadan zehirlenip öldü
        Suriyeli anne ile 2 çocuğu, sobadan zehirlenip öldü
        Tüketiciler Birliğinden internette "sponsorlu-reklamlı dolandırıcılık" uyar...
        Tüketiciler Birliğinden internette "sponsorlu-reklamlı dolandırıcılık" uyar...
        Hemşehrileri halk ozanı Aşık Seyrani'yi beyaz perdeye taşıyor
        Hemşehrileri halk ozanı Aşık Seyrani'yi beyaz perdeye taşıyor