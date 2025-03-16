Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 226 zanlı yakalandı

Çalışmalarda, 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı, 14 hacizli araç ile çalıntı motosiklet ele geçirildi, 9 araç ise trafikten men edildi.

Toplam 154 ekip ve 1280 personelin katıldığı çalışmalarda, 32 bin 180 kişi ve 11 bin 860 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 226 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit İbrahim Birol-3" adı verilen operasyonlar ile şok uygulamalar yaptı.

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