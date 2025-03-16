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        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 226 zanlı yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda, aranan 226 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 14:16 Güncelleme: 16.03.2025 - 14:16
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        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 226 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda, aranan 226 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit İbrahim Birol-3" adı verilen operasyonlar ile şok uygulamalar yaptı.

        Toplam 154 ekip ve 1280 personelin katıldığı çalışmalarda, 32 bin 180 kişi ve 11 bin 860 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 226 zanlı yakalandı.

        Operasyonlarda, 367,76 gram uyuşturucu, 20 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve 38 fişek ele geçirildi.

        Çalışmalarda, 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı, 14 hacizli araç ile çalıntı motosiklet ele geçirildi, 9 araç ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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