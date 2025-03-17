Başkan Büyükkılıç'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Türk milletinin kahramanlık ruhunun ve Çanakkale'deki zaferinin dünya tarihindeki yerinin önemli olduğunu belirtti.

Türk milletinin 110 yıl önce Çanakkale'de destan yazdığını hatırlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Çanakkale, sadece Türk milletinin değil, dünya tarihinin en büyük zaferlerinden biridir. O dönemdeki kahramanlık ve fedakarlık, milletimizin vatan sevgisini ve bağımsızlık mücadelesini simgeliyor. Bugün, o kahramanların izinden gitmek, Cumhuriyetimizin temellerini sağlamlaştırmak için hepimize büyük bir sorumluluk düşmektedir. 18 Mart, sadece bir zaferin yıl dönümü değil, aynı zamanda Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolunda verdiği mücadelenin simgesidir. Bugün, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükran duyarken, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine olan bağlılığını yineleyerek, bu ruhu gelecek nesillere aktaracağımızı ifade ediyorum."