Melikgazi Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı

Melikgazi Belediyesi, larva, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre, insan ve çevre sağlığına zarar veren canlılara karşı belediye ekipleri tarafından sürdürülen ilaçlama çalışmaları periyodik aralıklarla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların sağlığı için çalışmaların düzenli devam edildiğini belirtti.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi bahar aylarının başlamasıyla birlikte larva, sivrisinek ve haşereler üremeye başlıyor. Bu canlıların üremesi ise insan ve çevre sağlığı açısından oldukça zarar verici bir durum teşkil ediyor. Melikgazi Belediyesi olarak bu durumun önüne geçmek için çalışmalara başladık. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülen ilaçlama çalışmalarımız ilçemizin her köşesinde devam ediyor."