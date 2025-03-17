Vali Çiçek'ten 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, Çanakkale Savaşı'nda gösterilen kahramanlıkların Türk milletinin hafızasında silinmez izler bıraktığına dikkati çekti.

Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü gururla kutladıklarını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' sözü ile verilen mücadele ve sonunda kazanılan zafer, sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda milleti bir araya getiren bir simge olmuştur. Bizler, yokluklar ve imkansızlıklar içinde bile 'Çanakkale Geçilmez' dedirten sağlam bir iradenin ve ruhun mirasçıları olarak bu zaferi, sadece geçmişimize ait bir başarı olarak değil, büyük bir millet olarak halen sürdürmekte olduğumuz şerefli ve kararlı yürüyüşümüzün en önemli kaynaklarından biri olarak görüyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum."