Kayseri'de silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kayseri'de çıkan bıçaklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'taki bir apartmanın kapıcısı R.K. ile aynı binada kiracı olan Y.D. arasında daha önceki husumetlerinden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Y.D, tabancasıyla R.K'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

R.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Y.D. ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Y.D'nin olayın ardından polisi arayarak "R.K. bana zorla senet imzalattırmaya çalıştı. Ben de onu yaraladım ve hastaneye geldim." dediği öğrenildi.