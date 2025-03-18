Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kayseri'de çıkan bıçaklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:38 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Kayseri'de çıkan bıçaklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'taki bir apartmanın kapıcısı R.K. ile aynı binada kiracı olan Y.D. arasında daha önceki husumetlerinden dolayı tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Y.D, tabancasıyla R.K'ye ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        R.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Y.D. ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

        Y.D'nin olayın ardından polisi arayarak "R.K. bana zorla senet imzalattırmaya çalıştı. Ben de onu yaraladım ve hastaneye geldim." dediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        "Para akladık"
        "Para akladık"
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Sarıoğlan'da "Çanakkale ve Türk bayrağı" temalı sergi açıldı
        Sarıoğlan'da "Çanakkale ve Türk bayrağı" temalı sergi açıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi "Muhtarlık Bilgi Sistemi"ni hayata geçiriyor
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi "Muhtarlık Bilgi Sistemi"ni hayata geçiriyor
        KESOB'un kooperatifçilik eğitimleri sürüyor
        KESOB'un kooperatifçilik eğitimleri sürüyor
        Kocasinan'ın özel sporcusu Taşdemir, milli takım kapına katıldı
        Kocasinan'ın özel sporcusu Taşdemir, milli takım kapına katıldı
        Yangında zarar gören Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın yürüyüş yolu, tadilat b...
        Yangında zarar gören Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın yürüyüş yolu, tadilat b...
        Başkan Palancıoğlu, saha personeliyle iftarda bir araya geldi
        Başkan Palancıoğlu, saha personeliyle iftarda bir araya geldi