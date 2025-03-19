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        Oruçlarını Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin'in ocağında açıyorlar

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin türbesinin bulunduğu alanda kurulan iftar çadırında her gün yaklaşık 1500 kişi orucunu açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:48 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:48
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        Oruçlarını Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin'in ocağında açıyorlar
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        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin türbesinin bulunduğu alanda kurulan iftar çadırında her gün yaklaşık 1500 kişi orucunu açıyor.

        Kentin manevi mimarlarından Seyyid Burhaneddin'in türbesi, bu ramazanda da dua ve ibadet için gelen binlerce kişiyi ağırlıyor.

        Ziyaretçiler, türbenin bulunduğu alanda Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan çadırda iftar yapma imkanı buluyor.

        Vakfın aşçıları tarafından pişirilip ısı yalıtımlı kaplarda çadıra taşınan yemekler, günde yaklaşık 1500 kişiye ikram ediliyor.

        Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, AA muhabirine, iftar çadırının kurulduğu alanın manevi bir yer olduğunu söyledi.

        Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin türbesinin bulunduğu alanı özellikle seçtiklerini vurgulayan Seçilir, şöyle konuştu:

        "Kayseri için Seyyid Burhaneddin Hazretleri şehrin manevi liderlerinden birisi. Burada seçtiğimiz konum çok önemli. Burada bir rahmet iklimi vardır. Seyyid Burhaneddin Hazretlerini Kayseri'nin değerli insanları ayda bir ziyaret eder, dua okur ve bir rahmet diler. Bu anlamda çadırımızın bulunduğu yer, aslında bu manevi iklimin merkezi. Seyyid Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası ve çok hayır sahibi birisi. Ekmeğini dergahında bölüşen bir zat. Onun huzurunda bir iftar çadırındayız. Burada yaklaşık 750 kişiyle planladığımız iftar çadırımız, soframıza bereket, gönüllerimize merhametle bereketlenerek gidiyor. 1500'e yakın kişiyle iftarımızı paylaşıyoruz."

        - "Bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişiyle iftar yaptık"

        Seçilir, çadırın dolmasıyla vatandaşların parklara geçtiğini dile getirdi.

        Her gün iftara gelenlerin sayısında artış olduğuna dikkati çeken Seçilir, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişiyle iftar yaptık. İnşallah Allah bereketlendirir. Yemekler gıda mühendislerinin kontrolünde hazırlanıyor. Çorbamız, pilavımız, et yemeğimiz, tatlımız, suyumuz, ekmeğimiz, ayranımız, içeceğimiz, hurmamız, zeytinimiz hepsi dolu dolu. Olması gereken de bu. İnsanların 'doydum elhamdülillah' deyip kalkmasını istiyoruz. Ekmeğimizi, soframızı, iftarımızı, neşemizi, muhabbetimizi paylaşırız diye düşünüyoruz."

        - "Türbenin manevi ortamında iftarımızı açıyoruz"

        Ziyaretçilerden Nuh Mehmet Kılbızoğlu da ramazan ayını manevi olarak dolu geçirmek istediklerini söyledi.

        Seyyid Burhaneddin'in türbesine herkesin gelmesi gerektiğini belirten Kılbızoğlu, "Buraya genelde akşamları geliyorum. Tabi sabahları da geldiğim oluyor. İnsanlar burayı, bu zatı seviyor. Duamı edip namazımı kılıyorum. İftar çadırının burada olması da güzel bir şey. İnsanları bir araya getiriyor, sevgi içerisinde güzel bir manevi ortamda iftar yapıyor. Güzel bir hizmet." diye konuştu.

        Mustafa Dinçel ise Vakıflar Bölge Müdürlüğüne böyle bir hizmet verdikleri için teşekkür ederek, "Böyle bir türbenin manevi ortamında iftarımızı açıyoruz. Manevi bir ortamda bulunmaktan dolayı huzurluyuz." ifadesini kullandı.

        Ata Tarhan da önce türbe ziyareti yapıp ardından oruçlarını açma imkanı bulduklarını dile getirerek, "Allah hepsinden razı olsun. Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin türbesinde ibadetlerimizi de yapıyoruz. Manevi tadı, hazzımızı alıyoruz elhamdülillah. Aşçılar iyi, yemek gayet güzel. Şikayetçi olacak hiçbir şey yok." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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