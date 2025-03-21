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        Kayseri'de muhasebeciler iftarda bir araya geldi

        Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Yedikaya, üyeleriyle iftarda buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:13 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:14
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        Kayseri'de muhasebeciler iftarda bir araya geldi
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        Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Yedikaya, üyeleriyle iftarda buluştu.

        Bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Yedikaya, aynı sofranın etrafında buluşmanın huzurunu ve mutluluğunu paylaştıklarını söyledi.

        Yedikaya, ramazanın sadece oruç tutmak değil, bir olmanın, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir ay olduğunu vurguladı.

        SMMMO Başkanlığına 2019 yılında seçildiğini hatırlatan Yedikaya, "O gün bizler bu yola çıkarken tek bir amacımız vardı, odamızın ve mesleğimizin çıtasını daha yukarıya taşımak, hep birlikte daha güzel yarınlara yürümekti. Bu doğrultuda çalışmaya devam ettik ve etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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