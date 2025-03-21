Kayseri'de muhasebeciler iftarda bir araya geldi
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Yedikaya, üyeleriyle iftarda buluştu.
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Yedikaya, üyeleriyle iftarda buluştu.
Bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Yedikaya, aynı sofranın etrafında buluşmanın huzurunu ve mutluluğunu paylaştıklarını söyledi.
Yedikaya, ramazanın sadece oruç tutmak değil, bir olmanın, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir ay olduğunu vurguladı.
SMMMO Başkanlığına 2019 yılında seçildiğini hatırlatan Yedikaya, "O gün bizler bu yola çıkarken tek bir amacımız vardı, odamızın ve mesleğimizin çıtasını daha yukarıya taşımak, hep birlikte daha güzel yarınlara yürümekti. Bu doğrultuda çalışmaya devam ettik ve etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.