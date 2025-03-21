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        Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 203 mahalle yolu ulaşıma açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 203 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:55 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:11
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        Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 203 mahalle yolu ulaşıma açıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 203 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        134 personel ve 63 aracın yer aldığı çalışmalar sonucu Akkışla'da 1, Bünyan'da 12, Develi'de 6, Felahiye'de 6, Hacılar'da 3, İncesu'da 3, Kocasinan'da 12, Özvatan'da 4, Pınarbaşı'nda 85, Sarıoğlan'da 5, Sarız'da 25, Talas'ta 6, Tomarza'da 15, Yahyalı'da 18 ve Yeşilhisar ilçesindeki 2 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

        Ekiplerin 1624 kilometrelik yol ağında yaptığı çalışmalarda, tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Bünyan'da 4, Pınarbaşı'nda 25, Sarız'da 7 ve Tomarza ilçesinde 15 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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