Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri'de iftar programında konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz sadece dünyaya sağlık hizmeti veren bir ülke olmak yerine, sağlık teknolojisi üreten ve ihraç eden bir ülke haline gelmek istiyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Kayseri'de, Gevher Nesibe Şifahanesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesine de ziyarette bulunan Memişoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile belediyenin sağlık alanındaki çalışmalarını değerlendirdi.

Daha sonra AK Parti Teşkilatının düzenlediği "Vefa İftarı" programına katılan Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin sağlık alanında eskiden beri başarılı hizmetler sunan bir şehir olduğunu söyledi.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi gibi köklü bir sağlık kuruluşunun bulunduğuna dikkati çeken Memişoğlu, "Bunun yanında Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği Şehir Hastanesinin hizmet sunduğu bir kent. Sağlık alanında hizmet kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda Kayseri'ye çok yakında zamanda doğu bölgesine hitap edecek bir hastane kazandıracağız." diye konuştu.

- "Dünyada iyilik medeniyetini hakim kılacağız"

Bakan Memişoğlu, Kayseri'deki yeni sağlık hizmetlerinin bununla da kalmayacağını, Devlet Hastanesinin de yenilenme çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını bildirdi.

Kayseri'nin sadece sağlık hizmeti anlamında değil, sağlık teknolojisi alanında da çok önemli altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Kayseri, Türkiye'yi dünyada kendi Kovid-19 aşısı olan 7 ülkenden birisi yapmayı başardı. Biz bu yüzden Kayseri'yi sağlık teknolojisi ve üretimi anlamında da çok önemsiyoruz. Biz sadece dünyaya sağlık hizmeti veren bir ülke olmak yerine, sağlık teknolojisi üreten ve ihraç eden bir ülke haline gelmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın BM'ye 'Dünya 5'ten büyüktür' demesi aslında bir iddiadır. Bu iddia, kötülük medeniyetinin hakim olduğu ve dünyanın değişmesi iddiasıdır. Bu kapitalist düzenin değişmesi iddiasıdır. Bizler de daha çok çalışarak, üreterek iyilik medeniyeti olarak bu kötülükle mücadele edip bu düzeni değiştirmemiz gerekiyor. Bizler bir arada olacağız. Farklılıklarımızı olsa da bunları zenginlik haline getirip dünyada iyilik medeniyetini hakim kılacağız."

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise AK Parti'nin 23 yıldır iktidarda olduğunu ve partisinden bazı isimlerin bu süre zarfında bazı zorluklar çektiğini belirtti. Elitaş, "3 Kasım 2002 tarihi, önemli bir dönüm noktasıydı. O tarihte insanlar sokaklara dökülerek değil, demokrasinin bir gereği olan sandıkla o tarihten önceki darbelerden hesap sordu." dedi. - "Ne sokaklara döküldük ne de milleti sokağa döktük" Demokrasi adına önlerine konulan engeller karşısında başvurdukları yegane adresin millet olduğuna dikkati çeken Elitaş, şunları kaydetti: "2007 yılında, ondan önceki 10 cumhurbaşkanının seçildiği sistemle seçilen cumhurbaşkanına görevini yaptırmadılar. Biz buna rağmen insanları sokağa davet etmedik, doğrusuyla, yanlışıyla hukuka güvendik. Çünkü biz hesabı millete havale ettik ve sandığa başvurduk. Biz 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarına inanan bir gelenekten geliyoruz. AK Parti'ye kapatma davası açıldığında bu ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı ve 30'un üzerinde milletvekili yargılandı. Ben de başörtüsü konusunda meclise önerge verdiğim için yargılandım. Biz bu karara inanmasak da hukuka saygı gösterdik. Buna karşılık ne meclis kürsüsünü işgal ettik, ne sokaklara döküldük ne de milleti sokağa döktük. Çözümü sokakta aramak çapulcuların işidir. Çözümü sandıkta aramak ise demokrasiye inananların işidir. Ben ana muhalefet partisini sokaklara çağırmaya değil, demokrasiye inanmaya davet ediyorum." Milletine güvenenlerin hiçbir zaman yarı yolda kalmayacağını dile getiren Elitaş, "Cumhurbaşkanımız Ziya Gökalp'in şiirini okuduğu için yargılandı. Eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, 10 Kasım'da yaptığı bir konuşmadan dolayı yargılandı. Hamdolsun ki bizim yargılanmalarımız hırsızlıktan, yolsuzluktan, terör örgütleriyle kol kola girmekten değil. Bu konulardan yargılanmak bizim için şereftir. Biz bu kadar haksızlık yapılmasına rağmen ne sokaklara döküldük, ne isyana kalkıştık, ne baş kaldırdık ne de birilerini isyana davet ettik." ifadelerini kullandı.