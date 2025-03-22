Kayseri'de 16 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında 16 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, hakkında 16 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C'yi (48) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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