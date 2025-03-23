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        Kayseri'de Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi açıldı

        Kayseri'de Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 14:37 Güncelleme: 23.03.2025 - 14:58
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        Kayseri'de Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi açıldı
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        Kayseri'de Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'nin açılışı yapıldı.

        Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Açılışta konuşan Çolakbayrakdar, strateji, sabır ve zeka geliştiren satrancın, şehrin ve ülkenin geleceği için önem taşıdığını ifade etti.

        Her yapılan tesisin temasında insan olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Bizler fiziki, sosyal, kültürel ve sportif gibi birçok faaliyet yapıyoruz fakat işin en önemlisi insana yatırım yapmaktır. Özellikle gençler ve çocuklar için yapılan çalışmalardır. Spor, gençlerin bedeni, ruhu ve gelişimi için önemli bir araçtır ve bunun için tesisler yapıyoruz. Ancak satranç, bu işin içerisinde hem sportif hem de zeka gelişimi açısından çok önemli bir aktivitedir. Bu alana ayrı bir ehemmiyet veriyoruz. İnşallah şehrimize nitelikli sporcular yetişmesi noktasında elimizden gelen desteği vereceğiz."

        Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın ise tesis için Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Yıldırım Satranç Turnuvası'nda dereceye girenlere kupa, madalya ve Kayserispor forması hediye edildi.

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