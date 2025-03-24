Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 13 zanlı yakalandı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 13 zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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