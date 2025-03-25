Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, ligde kalacaklarından emin:

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, her maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Ligde kalacağımızdan bir şüphem yok." dedi.

Jakirovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemdeki iyi oyun ve alınan puanların oyuncuların mücadelesinden kaynaklandığı söyledi.

Ekibiyle Kayserispor'un başarısı için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Jakirovic, şöyle konuştu:

"Burada oyuncularımın hakkını vermem gerekiyor. Oyuncularım sahada bizim onlardan istediğimiz plana sadık kalıyor ve puanlar alıyoruz. Buraya geldiğimizde belli bir mantaliteyi değiştirmeye çalıştık. Bunda da bir nebze başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Buraya gelmeden önce şampiyonluğa oynayan bir takımın başındaydım. Burada ise kümede kalma mücadelesi veren bir takımı çalıştırıyorum. Göreve geldiğim günden bu yana 7 maça çıktık ve 11 puan topladık. Bizim için her maç çok önemli. Kalan maçlarda da elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."