Kayseri'de annesini öldüren zanlı tutuklandı
Kayseri'de annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.
Evlerinde 23 Mart Pazar günü tartıştığı annesi T.C'yi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kadın, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’taki evlerinde, kızı M.C. tarafından bıçaklanan ve olay yerinde hayatını kaybeden T.C, dün Şehir Mezarlığında toprağa verilmişti.
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