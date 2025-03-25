Eski Kayseri OSB Başkanının da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklardan H.K, A.E. ve O.A. ile taraf avukatları hazır bulundu, 17 sanık ise katılmadı.
Mahkemeye gelen raporlarda, kurumun 21,5 milyon dolar zarara uğratıldığı iddiasıyla da suçlanan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.
Mahkeme başkanı, önceki celse aldıkları kararla imara aykırı olduğu iddia edilen 79 yapıya ilişkin söz konusu alanda keşif yapacaklarını belirtti.
Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Tahir Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de 3 ay görevinden uzaklaştırmıştı.
Duruşma savcısı, önceki celselerde açıkladığı mütalaasında, sanıklar Nursaçan ve A.Y'nin "resmi belgede sahtecilik", Nursaçan, A.Y. ve A.Ö'nün "zimmet", Nursaçan, Ş.Ö, Ö.B, S.A, S.S, A.Y. ve A.Ö'nün "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından cezalandırılmasını istemişti.
Davaya yeni dosyaların eklenmesiyle sanık sayısı 20'ye çıkmıştı.
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