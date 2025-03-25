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        Eski Kayseri OSB Başkanının da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 17:15 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:15
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        Eski Kayseri OSB Başkanının da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklardan H.K, A.E. ve O.A. ile taraf avukatları hazır bulundu, 17 sanık ise katılmadı.

        Mahkemeye gelen raporlarda, kurumun 21,5 milyon dolar zarara uğratıldığı iddiasıyla da suçlanan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

        Mahkeme başkanı, önceki celse aldıkları kararla imara aykırı olduğu iddia edilen 79 yapıya ilişkin söz konusu alanda keşif yapacaklarını belirtti.

        Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Tahir Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de 3 ay görevinden uzaklaştırmıştı.

        Duruşma savcısı, önceki celselerde açıkladığı mütalaasında, sanıklar Nursaçan ve A.Y'nin "resmi belgede sahtecilik", Nursaçan, A.Y. ve A.Ö'nün "zimmet", Nursaçan, Ş.Ö, Ö.B, S.A, S.S, A.Y. ve A.Ö'nün "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

        Davaya yeni dosyaların eklenmesiyle sanık sayısı 20'ye çıkmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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