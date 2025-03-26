Melikgazi Kayseri Basketbol, 4 sezon sonra play-off heyecanı yaşayacak

Kayseri ekibi, daha önce 2014-2015 sezonunda Türkiye ligi finali, 2016-2017 sezonunda da Türkiye Kupası finali oynamıştı.

Çok sayıda play-off mücadelesi veren Kayseri Basketbol, 4 yıllık aranın ardından bu sezon yeniden adını ilk 8'e yazdırdı.

Ligde normal sezonu 8. sırada tamamlayan Kayseri ekibi, uzun süre mücadele ettiği ligde adından söz ettirirken, final oynamayı da başarmıştı.

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