Melikgazi Kayseri Basketbol, 4 sezon sonra play-off heyecanı yaşayacak
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. sırada tamamlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, 4 yıl aradan sonra Fenerbahçe karşısında play-off mücadelesine çıkacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. sırada tamamlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, 4 yıl aradan sonra Fenerbahçe karşısında play-off mücadelesine çıkacak.
Ligde normal sezonu 8. sırada tamamlayan Kayseri ekibi, uzun süre mücadele ettiği ligde adından söz ettirirken, final oynamayı da başarmıştı.
Çok sayıda play-off mücadelesi veren Kayseri Basketbol, 4 yıllık aranın ardından bu sezon yeniden adını ilk 8'e yazdırdı.
Play-off ilk maçında bugün saat 14.00'te deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Melikgazi Kayseri Basketbol, kazanarak seriye iyi başlamak istiyor.
Serinin ikinci maçı 28 Mart cuma günü Kayseri'de oynanacak.
Kayseri ekibi, daha önce 2014-2015 sezonunda Türkiye ligi finali, 2016-2017 sezonunda da Türkiye Kupası finali oynamıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.