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        Kayseri'de 27 yıl 10 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 27 yıl 10 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 23:07 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:07
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        Kayseri'de 27 yıl 10 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kayseri'de, hakkında 27 yıl 10 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 27 yıl 10 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'yı (29) operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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