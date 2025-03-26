Kayseri'de 27 yıl 10 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de, hakkında 27 yıl 10 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, hakkında 27 yıl 10 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 27 yıl 10 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'yı (29) operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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