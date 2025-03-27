Hacılar Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin Ramazan Bayramı'na hazır olduğunu belirtti.

Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, her bayram olduğu gibi bu bayramda da sokakların, caddelerin, parkların ekiplerce temizlenip düzenlendiğini, bayrama hazır hale getirildiğini bildirdi.

İlçede bu yıl da arife günü Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın katılımıyla Camii Kebir'de arife duası yapacaklarını anlatan Özdoğan, programın ikindi namazından bir saat önce başlayacağını aktardı.

Mezarlıklarda bayram yoğunluğu beklendiğini belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bayram öncesi ve bayram günlerinde mezarlıklarımızın ziyaretçilerle dolup taşacağını biliyoruz. Bu nedenle mezarlıklarımızda da gerekli bakım, temizlik ve düzenleme çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. İlçemizin her köşesiyle bayrama hazır olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Arife günü ve bayram süresince tüm hemşehrilerimizle bir arada, huzur ve kardeşlik içinde bir bayram geçirmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."