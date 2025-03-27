Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz ziyaret edilebilecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı'nın 2 ve 3. günleri ücretsiz ziyaret edilebilecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı'nın 2 ve 3. günleri ücretsiz ziyaret edilebilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, bayramda ziyaretçisini ağırlamaya hazırlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın birinci günü kapalı olacak hayvanat bahçesinin, bayramın 2 ve 3. günlerinde ücretsiz kapılarını açacağını duyurdu.
Ramazan Bayramı'na özel ücretsiz ziyaret edilebilecek hayvanat bahçesinin özellikle çocukları mutlu edeceğini belirten Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerince gerekli aşı ve koruyucu uygulamaları titizlikle takip edilen yüzlerce hayvanın yuvası olan hayvanat bahçemiz, bayramda da ziyaretçilerini bekliyor." ifadelerini kullandı.
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