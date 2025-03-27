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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:17 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:30
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, arife günü ve Ramazan Bayramı'nda vatandaşların rahat bir şekilde kabristan ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için ekipler mezarlıklarda çalışma yaptı.

        Çalışmalar hakkında bilgi veren Mezarlıklar Şube Müdürü Ali Zengin, bayramda Şehir Mezarlığı içerisinin özel taşıtlara kapatılacağını belirtti.

        Zengin, yaşlı ve engelli vatandaşlara mezarlık ziyaretleri için kendi araçlarıyla taşıma hizmeti vereceklerini anlatarak, mezarlıkların vatandaşların ziyaretine hazır olduğunu ifade etti.

        Öte yandan, Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve Kartal Şehitliği'nde bayram öncesi gerekli tüm çalışmalar yürütülürken, ayrıca Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir'e ait araçlarla engelli ve yaşlılara mezarlık içerisinde ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.

        Ayrıca, zabıta ekipleri de arife günü ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı'nda kabir ziyareti gerçekleştiren vatandaşlar için dilencilere yönelik denetimlerini de sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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