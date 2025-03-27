Kayseri Büyükşehir Belediyesi mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, arife günü ve Ramazan Bayramı'nda vatandaşların rahat bir şekilde kabristan ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için ekipler mezarlıklarda çalışma yaptı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Mezarlıklar Şube Müdürü Ali Zengin, bayramda Şehir Mezarlığı içerisinin özel taşıtlara kapatılacağını belirtti.

Zengin, yaşlı ve engelli vatandaşlara mezarlık ziyaretleri için kendi araçlarıyla taşıma hizmeti vereceklerini anlatarak, mezarlıkların vatandaşların ziyaretine hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve Kartal Şehitliği'nde bayram öncesi gerekli tüm çalışmalar yürütülürken, ayrıca Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir'e ait araçlarla engelli ve yaşlılara mezarlık içerisinde ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.