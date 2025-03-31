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        Başkan Büyükkılıç görevde olduğu 6 yılı değerlendirdi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6 yıllık görev süresince kenti modern ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için gayret ettiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 13:34 Güncelleme: 31.03.2025 - 14:34
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        Başkan Büyükkılıç görevde olduğu 6 yılı değerlendirdi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6 yıllık görev süresince kenti modern ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için gayret ettiklerini belirtti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin Türkiye'de örnek gösterilen belediyeler arasında yer aldığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, görev yaptığı 6 yılda ulaşımdan altyapı çalışmalarına, sağlıktan spora, eğitimden kültür ve sanata, çevre duyarlılığından sosyal ve gönül belediyeciliğine, gastronomiden turizme kadar vizyon ve prestijli projelere imza attıklarını belirtti.

        Belediye bütçesinden yatırıma en çok pay ayırarak, 30 büyükşehir arasında üç kez birinci sırada yer almayı başardıklarına dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "6 yılda Kayseri'yi yatırımda lider yapan hizmetlere imza attık. Gelişen ve büyüyen Kayseri'de insan odaklı yatırımlara öncelik verdik. Ulaşım projelerimizle şehir içi konforu ve güvenliği artırırken, altyapı çalışmalarımızla Kayseri'yi geleceğe hazırladık. Eğitimden sağlığa, çevre bilincinden spor yatırımlarına kadar her alanda vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunmayı amaçladık. Şehrimizin tarihi kimliğini koruyarak, yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üretiyoruz. Bu şehri tüm kalbimizle seviyoruz. Kayseri'ye olan sevdamız hiç bitmeyecek. Bizleri bağrına basan Kayserili hemşehrilerimize layık olmak için hizmet etmeye devam edeceğiz. Kayseri'nin ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanınması ve gelişmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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