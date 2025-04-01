Şehir Bülteni'nin 63'üncü sayısı dijital ortamda okuyucu ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılından bu yana yayımladığı Şehir Bülteni'nin 63'üncü sayısını dijital olarak vatandaşlarla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şeffaf ve erişilebilir belediyecilik anlayışı kapsamında Şehir Bülteni'nin 63'üncü sayısı, dijital platformda yayımlanarak vatandaşların erişimine sunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bültende yer alan başyazısında, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı ve bizlere talimatları doğrultusunda önümüze ışık tutan gerçek belediyecilik vizyonunu sizlere layık bir şekilde hizmete dönüştürmekten büyük mutluluk duyduğumuzu da paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, gelişen, güzelleşen kentte başta altyapı yatırımları ve projeler olmak üzere insana hizmet noktasında ne varsa Büyükşehir Belediyesi olarak orada yer aldıklarını, bu yolda kararlılıkla yürüyeceklerini kaydetti.