Motosikletiyle taşıdığı peruklarla kanser hastası çocuklara çifte bayram yaşattı

Konya ve Aksaray'da kemoterapi sürecinde saçlarını kaybeden kanser hastası çocukların dileği, hayırseverlerin aldığı perukları motosikletiyle götüren Mahsun Karagöz sayesinde gerçekleşti.

Aksaray'da yaşayan 14 yaşındaki bir çocuk kemoterapi sürecinde kesilen saçları için büyük üzüntü yaşadı ve Kayseri'deki "Çocukların Neşeli Dünyası Selçuk Amca" isimli dernekten kumral bir peruk talebinde bulundu.

Lösemili çocuğun yüzü, hayırseverlerin desteğiyle yeniden gülerken, dernek üyeleri Aksaray ve Konya'daki doktorlarla iletişime geçerek peruk ihtiyacı olan başka çocuklara da umut oldu.

Motokurye Karagöz, dernekten aldığı yaklaşık 40 peruğu çocuklara bayramda ulaştırmak ve çifte bayram yaşatmak için yola çıktı.

İyilik yolundaki mesafelerini kayda alan motokurye, çocukların hem mutluluğuna ortak oldu hem de bayramlarını kutladı.

- "İyiliğin yükü de mesafesi de uzak olmaz"

Mahsun Karagöz, AA muhabirine, iyilik için Kayseri'den yola çıktığını, Aksaray ve Konya'daki çocukları mutlu etmek istediğini söyledi.