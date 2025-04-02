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        ASKON Kayseri Şube Başkanı Barlı'dan "boykot" çağrılarına tepki:

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot" çağrılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:20
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        ASKON Kayseri Şube Başkanı Barlı'dan "boykot" çağrılarına tepki:
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        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot" çağrılarına tepki gösterdi.

        Barlı, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik istikrarı zedeleyecek söylemler yerine, yatırım, üretim ve istihdam odaklı bir yaklaşımı savunduklarını ifade etti.

        ASKON Kayseri Şubesi olarak, son günlerde ülkenin ekonomik istikrarını baltalamaya yönelik yapılan boykot çağrılarını kesinlikle kabul etmediklerini belirten Barlı, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin üretim gücüne zarar verebilecek her türlü girişime karşı durarak, yerli üretimi desteklediğimizi ve fabrikalarımızın, esnafımızın, çalışanlarımızın yanında olma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını korumanın yolu, milli üretime sahip çıkmak, sanayicimizi, esnafımızı ve çalışanlarımızı desteklemekten geçmektedir. Bu doğrultuda, 2 Nisan'da üretimin ve emeğin gücüne omuz vereceğiz. Türkiye'nin kalkınması için, büyük, güçlü ve bağımsız Türkiye'yi inşa etmek için var gücümüzle katkı sunacağımızı ifade etmek isteriz. Türkiye'nin güçlü yarınlarını inşa etmek için sanayicilerimizi ve iş dünyasını dayanışmaya davet ediyor, hep birlikte üreterek büyüyeceğimize inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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