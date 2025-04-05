KAYMEK'in e-ticaret kursu 7 Nisan'da başlayacak

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), dijital tasarım ve e-ticaret alanında katılımcılara profesyonel beceriler kazandırmak amacıyla düzenlenen kurslarla girişimcileri dijital dünyaya hazırlamaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "e-ticaret (photoshop ile dijital tasarımlar etsy)" kursu, 7 Nisan'da başlayacak.

Dijital tasarım ve e-ticaret dünyasında kariyer yapmak isteyenler için yol gösterici nitelikteki kurs, alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak verilecek.

Katılımcılara dijital tasarım ve e-ticaretin temel yönlerinin öğretilmesi hedeflenen kursta, ürün fotoğraf çekimi, Adobe Photoshop​​​​​​​ ve yapay zeka programlarıyla dijital tasarımlar yapma, etsy mağazası açma, dijital ürün listeleme, dijital ürün reklam verme ve satış yapma gibi başlıklar yer alacak.

Kurs, bu alanda kariyer yapmak isteyen 16 kursiyer ile başlayacak.