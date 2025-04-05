Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 yılda 432 milyon 41 bin 919 liralık sosyal yardımda bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 yıllık süreçte aile destek yardımlarından deprem bölgesi yardımlarına, süt, kırtasiye, ulaşım yardımlarından huzurevi ve engelsiz çocuk evi hizmetlerine kadar 432 milyon 41 bin 919 liralık hizmetle gönüllere dokundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Memduh Büyükkılıç yönetiminde 31 Mart 2019 tarihinden bu yana 7'den 70'e her kesimden vatandaşa sosyal belediyecilik alanında hizmet verildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamındaki aile destek yardımı çerçevesinde 23 ekmek büfesi vasıtasıyla 6 yılda 9 milyon 766 bin 220 ekmeği ücretsiz olarak verdi.

1000 aileye kişi başı 1 ekmek olarak sunduğu hizmetin toplam maliyeti 6 yılda 43 milyon 337 bin 939 lira olarak gerçekleşti.

Gıda, sosyal destek kartı yardımları kapsamında ise 6 yılda 30 bin gıda kolisi, 73 bin sosyal destek kartının yanı sıra 1000 aileye de her ay düzenli alışveriş kartı olmak üzere 6 yılda toplam 36 milyon 509 bin 500 liralık yardım ulaştırıldı.

Belediye, 6 yılda 3 milyon liralık 420 ton linyit kömür ve 50 kuzine ile 200 saç sobayı ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Kira, işitme cihazı, ortopedik ve medikal malzeme destekleri ile sağlık malzemeleri ihtiyacı bulunan ihtiyaç sahiplerini de gözeten büyükşehir belediyesi, afetten zarar görenlere de sunduğu bu hizmetlerile 6 yılda toplam 132 aileye 772 bin 704 lira nakdi yardım sağladı.

Hayırseverler ile iş birliği halinde oluşturulan Kayseri Kardeşlik Platformu kapsamında hayırseverler tarafından toplam 124 aileye 1 milyon 318 bin 500 lira yardım yapıldı.

Belediye yatak, kanepe, öğrenci çalışma masası, halı, buzdolabı çamaşır makinesi, 1000 mutfak seti, 500 banyo sobası, 100 tüp, 30 set üstü ocak, 21 termosifon, 15 şofben, 11 ani su ısıtıcısı, 200 hijyen seti, giyim, ayakkabı, 100 battaniye, 250 gelinlik/abiye, 200 kırtasiye paketi, 300 çocuk bezi gibi malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Evde sıcak yemek hizmetinde 6 yılda 5 milyon lira maliyetli 35 bin öğün yemek, yaşlı vatandaşların sofrasına ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine temel insani ihtiyaçları, gıda paketi, su, uyku tulumu, battaniye, soba, sıcak yemek, elektrikli termosifon, şofben, battaniye ve ısıtıcı gibi malzemeleri bölgeye ulaştırarak 65 milyon liralık yardım yaptı.