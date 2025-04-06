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        Kayseri'de 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 09:24 Güncelleme: 06.04.2025 - 09:24
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        Kayseri'de 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G.'yi (42) operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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