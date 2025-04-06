Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, haklarında, "uyuşturucu" ve "hırsızlık" suçlarından 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B. kovalamaca sonucu, "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. ise saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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