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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 14:08 Güncelleme: 06.04.2025 - 14:11
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Melikgazi ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 1036 sentetik uyuşturucu hap ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan F.Ö, B.Y. ve E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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