Kayseri'de silahla bir kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fevzioğlu Mahallesi'nde bir kişiyi silahla yaralayan F.K'ye (31), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.
F.K. olayı gerçekleştirdiği silahla saklandığı adreste ekipler tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.