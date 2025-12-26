Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de silahla bir kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 00:58 Güncelleme: 26.12.2025 - 00:58
        Kayseri'de silahla bir kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Fevzioğlu Mahallesi'nde bir kişiyi silahla yaralayan F.K'ye (31), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

        F.K. olayı gerçekleştirdiği silahla saklandığı adreste ekipler tarafından yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

