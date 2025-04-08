Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Burunören Mahallesi'nde Kızılırmak'a giren 17 yaşındaki M.Ö, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Adana İl Jandarma Komutanlığından su altı arama ekipleri sevk edildi.
Gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları devam ediyor.
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