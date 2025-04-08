Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, Ankara'da AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı'na katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:18 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, Ankara'da AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı'na katıldı
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı'na katıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Ankara'da, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

        Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Her şehre, her hemşehriye dokunmak için canla başla çalışıyoruz. Bu anlayışla hareket ediyor, insanımıza en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gücümüz birliğimizden, ilhamımız ise milletimizden olacak. Bu anlayışla, her zaman daha iyiye gitmek için çaba göstereceğiz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş

        Benzer Haberler

        AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında sa...
        AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında sa...
        Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı
        Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı
        Kayseri'de 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Kayseri'de 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Kayseri'de 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi: 1 tutuklama
        Kayseri'de 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi: 1 tutuklama
        Kum ocağında çalışırken nehre düşen Mehmet, kayboldu
        Kum ocağında çalışırken nehre düşen Mehmet, kayboldu
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı