Başkan Büyükkılıç, Ankara'da AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı'na katıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı'na katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı'na katıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Ankara'da, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.
Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Her şehre, her hemşehriye dokunmak için canla başla çalışıyoruz. Bu anlayışla hareket ediyor, insanımıza en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gücümüz birliğimizden, ilhamımız ise milletimizden olacak. Bu anlayışla, her zaman daha iyiye gitmek için çaba göstereceğiz."
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