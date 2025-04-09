İtalyan yazar Peretti, Kayseri'de öğrencilerle buluştu

Öğrencilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Peretti, yazarlık kariyer ve deneyimleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Kitapları birçok dile çevrilen İtalyan yazar Paola Peretti, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki öğrencilerle bir araya geldi.

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