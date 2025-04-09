Kayseri'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yeri ve çok sayıda motosiklet hasar gördü.

TOKİ Demokrasi Mahallesi Kadir Has Bulvarı üzerinde bulunan binanın zemin katında faaliyet gösteren motosiklet satışı yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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